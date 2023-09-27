Максим Шаскольский рассказал о работе по отказу от надбавок торговых сетей.

Уровень наценок 11 крупнейших торговых сетей на социально значимые продукты питания за прошлый год в стране удалось снизить в среднем на восемь процентов. Соответствующее заявление в ходе рабочей встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным сделал руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский. Чиновник добавил, что практика ответственного ценообразования поддержали еще порядка 98 торговых сетей и несетевые торговые точки.

Благодаря проведенной нами работе удалось снизить средний совокупный уровень наценок 11 крупнейших федеральных торговых сетей в 25 категориях социально значимых продуктов питания за 2022 год на 8%, а за весь период мониторинга - на 15%. Максим Шаскольский, глава ФАС

Максим шаскольский добавил, что по предложению ФАС такие организации как "Детский мир", "М.Видео", "Ситилинк", DNS зафиксировали стоимость на отдельные категории наиболее востребованных непродовольственных товаров. При этом дефицита товаров у компаний не наблюдается. В ФАС предлагают предоставлять властям регионов возможность в случае необходимости принятия оперативных мер по стабилизации цен, самостоятельно заключать соглашения с хозяйствующими субъектами о сдерживании цен и добровольных обязательствах по надбавкам.

Мишустин заявил, что уровень тарифов ЖКХ должен быть обоснованным.

Фото и видео: Правительство России