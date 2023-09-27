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Мишустин заявил, что уровень тарифов ЖКХ должен быть обоснованным

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Глава кабмина РФ принял в Доме правительства Максима Шаскольского.

Тарифы на коммунальные услуги в стране должны устанавливаться на экономически обоснованном уровне. Соответствующее заявление в рамках рабочей встречи с руководителем Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Чиновник призвал коллеге учитывать интересы отечественных производителей, но быть доступными для граждан.

Что касается уровня оплаты ЖКХ, электричества: он должен быть экономически обоснованным. Чтобы найти баланс между интересами поставщиков услуг и крупными промышленными, другими предприятиями и людьми, гражданами, кто потребляет эти ресурсы.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин заявил о росте рынка ИИ в России в 2022 году на 18%.

Фото и видео: Правительство России

Теги: жкх, кабмин, максим шаскольский, михаил мишустин, фас
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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