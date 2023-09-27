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Мишустин заявил о росте рынка ИИ в России в 2022 году на 18%

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Общий объем рынка в сфере ИИ по итогам прошлого года составил почти 650 млрд рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о росте рынка искусственного интеллекта в стране в 2022 году на 18%. Об этом он рассказал на стратегической сессии, посвященной развитию ИИ.

По его словам, продвижение технологий ИИ продолжает активно развиваться в России. Мишустин уточнил, что общий объем рынка в сфере искусственного интеллекта по итогам прошлого года составил почти 650 млрд рублей. Глава правительства подчеркнул, что этот рост свидетельствует о возрастающей активности в области разработки и применения ИИ в различных секторах экономики.

Ранее Мишустин заявил, что вопросы снижения травматизма на предприятиях требуют особого внимания.

Видео: Правительство России

Теги: искусственный интеллект, михаил мишустин, премьер-министр россии, рынок
Категории: Лента новостей, Новости России,

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