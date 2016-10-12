Появилось видео, как лидер секты сварился в котле, доказывая свою неуязвимость

В Малайзии пожилой лидер секты сварился в котле заживо, пробыв там около получаса.

Лидер одной из даосских сект в Малайзии погиб при выполнении трюка, которым хотел доказать свою неуязвимость. Им был 65-летний Лим Ба.

Известно, что пожилой сектант демонстрировал трюк в котле-пароварки на протяжении 10 лет, доказывая, что "неуязвимости" он достиг с помощью своей веры. На видеоролике видно, как проходит традиционный сборе сектантов, Лим Ба накрыли котлом-пароваркой. Металлическая емкость подогревалась кипящей водой, наполняя ее паром.

Через полчаса последователи Лим Ба услышали громкий стук и просьбы вытащить его из котла. Мужчину достали из тары, но было уже поздно. Отметим, что ранее в таком положении лидер секты мог провести около часа.

Незамедлительно скорая помощь прибыла на место происшествия и доставила малайзийца в ближайшую больницу. Но спасти пожилого человека не получилось, он умер от сердечного приступа. Кроме того, на теле были зафиксированы ожоги второй степени.

Видео: YouTube - FRESH NEWS CHANNEL