Луис Инасиу Лула да Силва рассказал о том, что конфликт следовало решать помощью в мирном урегулировании.

Лидер президентской гонки в Бразилии считает ошибкой военную помощь ЕС Украине. Бывший глава государства Луис Инасиу Лула да Силва, который правил в латиноамериканской республике в период с 2003 по 2010 года, уверен в том, что Брюсселю не стоит поддерживать киевский режим. Политик снова баллотируется на высший пост в стране, голосование за кандидатов запланировано на октябрь 2022 года.

Нам было нужно больше переговоров, больше серьезности. Однако я наблюдаю мало разговоров о мире, но много разговоров о продаже вооружений. Луис Инасиу Лула да Силва, экс-президент Бразилии

Политик считает, что руководство Евросоюза приняло ошибочное решение вмешаться в урегулирование украинского кризиса при помощи военных поставок. Экс-президент Бразилии считает, что странам ЕС следовало помогать мирному урегулированию конфликта.

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Фото и видео: YouTube / CNN Brasil