В Рио-де-Жанейро "Хор Турецкого" исполнил русскую "Калинку" у статуи Христа-Искупителя

Коллектив проехался с турне по Бразилии, Аргентине и Уругваю.

Российский музыкальный коллектив "Хор Турецкого" исполнил "Калинку" у статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. Уточняется, что 27 июля команда выступала в местном Муниципальном театре, а 28 числа - в Мемориале Латинской Америки в Сан-Паулу. Лидер и основатель хора Михаил Турецкий презентовал иностранной аудитории программу "Песни единения" ("Unity Songs"). В ней оказались классические мировые оперные армии, а также традиционно-русские песни, известные бразильские композиции. В частности, артисты исполнили гимн Рио-де-Жанейро "Чудесный город".

Давайте укреплять мосты дружбы в мире, укреплять любовь и уважение к русской и бразильской культуре. Специально для зрителей из Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу мы приготовили сюрпризы на португальском языке. Михаил Турецкий.

напомним, что музыкальные мероприятия были организованы при поддержке правительства Москвы и российского внешнеполитического ведомства. Концерт в Рио посетил посол России в Бразилии Алексей Лабецкий. Ранее "Хор Турецкого" с турне посетил Аргентину и Уругвай.

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Фото и видео: Юрий Нечаев, Российская газета