Лидер группы Little Big будет работать в мобильном ретейлере

Илья Прусикин официально устроился на работу в компанию по продаже электроники.

Лидер российской музыкальной группы Little Big Илья Прусикин стал креативным директором компании "Связной".

Музыкант будет заниматься рекламными компаниями, собственными продуктами и поддержанием имиджа одного из крупнейших ретейлеров в сфере электроники.

Идея пригласить Ильича на должность была "ситуативной". До этого лидер группы проиграл спор в выпуске шоу "Трэш Лото" на YouTube-канале "КликКлак" и должен был устроиться на официальную работу. Одно из предложений поступило от "Связного", причем Прусикина оформили с записью в трудовой книжке.

В компании уверили, что новая работа никак не скажется на концертах Little Big.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Николай Валуев предложил организовать в Петербурге пункты по приему вторичного сырья.

Фото: Илья Прусикин / Instagram