Лидер американской неонацистской группировки оказался гражданином России

Он проживает в Петербурге и координирует деятельность группировки.

Как стало известно "Фонтанке", лидер неонацистской группировки США The Base по имени Риналдо Наззаро получил гражданство России в 2017 году.

Мужчина долгое время скрывался в интернете под разными никами, его личность раскрыли в 2020 году. Известно, что несколько лет назад он переехал в Петербург со своей русской женой, откуда и координировал деятельность группировки.

Отмечается, что среди членов группировки в США с 2004 года разыскивается также гражданин России и Казахстана. Обвиняемый в серии грабежей, незаконном владением оружием и нападении живет в Казахстане и не скрывается.

Помимо него разыскивается российский предпринематель: его поймали на мошенничестве в крупных размерах, но он сбежал, опасаясь наказания. Его местонахождение неизвестно.

Так, созданная в 2018 The Base считается в США одной из самых опасных военизированных неонацистских организаций страны. В середине января ФБР арестовала семерых предполагаемых членов The Base.

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