Химики СПбГУ разработали высокочувствительный сенсор для определения ртути

Сенсор разрабатывала международная группа, в которую вошли ученые из СПбГУ и ИТМО.

Как сообщили в пресс-службе СПбГУ, международная группа ученых разработала высокочувствительный сенсор, который сможет распознать наличие ртути в земле и воде. В основе разработки лежит люминесценция иридия, которую ученые довольно часто используют в каких-либо сенсорах.

Для своего нового прибора ученые создали новые типы люминесцирующих комплексов иридиа с диаминокарбеновыми лигандами. Ученые отмечают, что разработка не будет реагировать на медь, кадмий, свинец, серебро и другие тяжелые металлы.

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