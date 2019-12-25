Химики СПбГУ разработали высокочувствительный сенсор для определения ртути

Как сообщили в пресс-службе СПбГУ, международная группа ученых разработала высокочувствительный сенсор, который сможет распознать наличие ртути в земле и воде. В основе разработки лежит люминесценция иридия, которую ученые довольно часто используют в каких-либо сенсорах.
Для своего нового прибора ученые создали новые типы люминесцирующих комплексов иридиа с диаминокарбеновыми лигандами. Ученые отмечают, что разработка не будет реагировать на медь, кадмий, свинец, серебро и другие тяжелые металлы.
Ранее мы писали, что cлужба 112 за сутки обработала 26 обращений по коронавирусу.
Фото: pixabay
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