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Химики СПбГУ разработали высокочувствительный сенсор для определения ртути
Сегодня, 21:41
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arteliseev

Химики СПбГУ разработали высокочувствительный сенсор для определения ртути

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Сенсор разрабатывала международная группа, в которую вошли ученые из СПбГУ и ИТМО.

Как сообщили в пресс-службе СПбГУ, международная группа ученых разработала высокочувствительный сенсор, который сможет распознать наличие ртути в земле и воде. В основе разработки лежит люминесценция иридия, которую ученые довольно часто используют в каких-либо сенсорах.

Для своего нового прибора ученые создали новые типы люминесцирующих комплексов иридиа с диаминокарбеновыми лигандами. Ученые отмечают, что разработка не будет реагировать на медь, кадмий, свинец, серебро и другие тяжелые металлы. 

Ранее мы писали, что cлужба 112 за сутки обработала 26 обращений по коронавирусу.

Фото: pixabay

Теги: новая разработка, петербург, ученые из спбгу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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