Служба 112 за сутки обработала 26 обращений по коронавирусу

Ежедневно поступает до 10 тысяч обращений по различным ситуациям и происшествиям.

По словам директора Санкт-Петербургского городского мониторингового центра Виктора Серкова в единую службу спасения ежедневно поступает до 10 тысяч обращений по разным ситуациям. Как правило, большинство из них связано с работой правоохранительных орагнов, часть запросов передается а Городскую станцию скорой медицинской помощи, сообщил "Петербургский дневник".

Задача службы 112 – снять нагрузку с экстренных оперативных служб, которая связана с приемом и обработкой звонков горожан. То есть, специалисты службы спасения передают в ведомства конкретную информацию, чтобы не те не тратили время на разговор с заявителем, а занимались сразу ликвидацией чрезвычайной ситуации. Например, с помощью специальных алгоритмов, в случае необходимости, участие всех трех экстренных служб координируется максимально эффективно, человеку достаточно лишь набрать номер 112 и ответить на вопросы специалиста.

В последнее время обеспокоенные коронавирусной инфекцией граждане обращаются в службу спасения и узнают про симптомы, уточняют, куда обращаться и что делать. Специалисты связывают заявителей с медиками, которые решают, что делать в конкретной ситуации.

Также напоминают, что по приезде в город из путешествия необходимо позвонить по номеру 112 и уведомить работников о своей поезде и сообщить им координаты.

Напомним, что в России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом.

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