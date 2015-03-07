Лидер Ганы потребовал от Запада выплатить Африке репарации за работорговлю

Нана Акуфо-Аддо призвал западных колонизаторов к ответственности.

Американское государство и страны Западной Европы должны выплатить Африке репарации за работорговлю. Об этом заявил президент Ганы Нана Акуфо-Аддо на общеполитических дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Соответствующее заявление президент Ганы Нана Акуфо-Аддо сделал в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке.

За работорговлю должны быть выплачены репарации. Пришло время Европе и США признать, что огромное богатство, которым они пользуются, было получено из пота, слез, крови и ужасов трансатлантической работорговли и столетий колониальной эксплуатации. Нана Акуфо-Аддо, президент Ганы

Иностранный политик подчеркнул, что денежные репарации также должны восстановить историческую справедливость. Нана Акуфо-Аддо подчеркнул, что ни какие компенсации не могут компенсировать африканским странам ужасы, которые они пережили. Однако деньги докажут сам факт свершившегося зла, когда миллионы граждан региона были отправлены на работу в Америку без компенсации за их труд.

Напомним,что первые колонии на территории Африки были основаны государствами Европы еще в XVI веке. На Берлинской конференции, которая прошла в период 1884-1885 годов, территория континента была окончательно разделена между европейскими державами.

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций