На саммите Россия — Африка представители 12 стран подписали Кодекс цифровой этики

Первыми подписали документ Сбер, Яндекс, МТС, VK, "Газпром нефть" и другие компании.

В рамках форума Россия — Африка представители 15 компаний стран зарубежья подписали Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта. Об этом рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин сегодня, 27 июля.

Среди стран, поддержавших документ, оказались Нигерия, Замбия, Кипр, Сенегал, Уганда, Буркина-Фасо, Гана, Израиль, Мозамбик, Мали, Кения и ЮАР.

К кодексу уже присоединилось свыше 180 российских компаний и организаций, а сегодня круг участников кодекса был дополнен 15 компаниями из 12 государств. Мы очень рады, что география участников кодекса стремительно расширяется не только в рамках нашей страны, но и в мировом масштабе. Это, безусловно, важно, что представители различных организаций обращают внимание на вопросы этики ИИ и ответственного развития новых технологий, что, несомненно, станет импульсом для их развития в мире. Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Кодекс разработали на площадке Альянса в сфере ИИ совместно с представителями академического сообщества при поддержке Минэкономразвития РФ и Аналитического центра при Правительстве РФ. Первыми подписали документ Сбер, Яндекс, МТС, VK, "Газпром нефть" и другие компании.

Отметим, что "Альянс в сфере искусственного интеллекта" объединил технологические компании в целях развития ИИ в России. В настоящий момент в ассоциации реализуются четыре ключевых направления работы: "Образование", "Практика и данные", "Нормативное регулирование" и "Квантовые технологии".

Видео: Piter.TV