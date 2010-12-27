Пенсионная реформа привела к массовым увольнениям в МВД

Сотрудники ведомства спешили уволиться по выслуге лет, так как опасались повышения стажа службы для выхода на пенсию.

С 2012 года личный состав МВД сократился до абсолютного минимума. Причиной тому стали опасения сотрудников ведомства по поводу пенсионной реформы. Об этом пишет РБК.

Работники МВД спешили уволиться по выслуге лет, так как опасались повышения стажа службы для выхода на пенсию. Таким образом уровень укомплектованности в ведомстве упал до 92,6 %.

В профсоюзе полиции и Росгвардии отметили, что после ухода на пенсию силовики стараются устроиться на работу на гражданке. Во время службы правоохранителям нельзя выезжать за границу, их часто вызывают по ночам и выходным дням, а также с трудом дают отгулы и отпуски.

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Фото: Piter.TV