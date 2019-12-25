Лицей на Петроградке оборудовали камерами видеонаблюдения и пандусами по решению суда

Лицей в Петроградском районе Петербурга обязали оборудовать территорию и помещения для маломобильных людей. Как рассказали в пресс-службе УФССП по городу, приставы проследили за исполнением требований иска, с которым в районный суд обратилась прокуратура.
Как выяснилось, в ходе проверок учреждения прокуратура выявила ряд нарушений: в лицее не хватало камер наблюдения, территория была некомфортна для людей на инвалидных колясках. Кроме того, в учреждении не было сотрудника, занимающегося работой по обращению с отходами производства 1-4 класса опасности.
Лицей в срок исправил найденные ошибки, установив камеры, пандусы и назначив ответственного человека, прошедшего обучение по работе с отходами
Ранее мы писали, что петербурженка получила полгода условно за неуплату алиментов.
Фото: pixabay
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