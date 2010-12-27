В больницу с Богатырского проспекта привезли лицеистку в состоянии клинической смерти

Со слов бабушки, она нашла тело внучки в четвертом часу дня, также был найден ремень, привязанный к турнику.

Лицеистку обнаружили без чувств в квартире на Богатырском проспекте. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

По предварительной информации, 15-летнюю десятиклассницу в состоянии клинической смерти доставили в Педиатрический университет из квартиры на Богатырском проспекте 26 ноября около пяти часов вечера. Девочка сейчас находится в крайне тяжелом состоянии.

Школьница живёт с бабушкой, её родители-военнослужащие сейчас находятся в Калининградской области. Со слов бабушки, она нашла тело внучки в четвертом часу дня, также был найден ремень, привязанный к турнику.

Ранее в Колпино обнаружили скелет младенца.

Фото: Piter.TV