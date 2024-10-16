Ли Цян: Китай готов расширять взаимовыгодное сотрудничество с Россией

По его словам, отношения и стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина динамично развиваются.

Китай готов расширять взаимовыгодное сотрудничество с Россией. Об этом заявил премьер Государственного совета КНР Ли Цян на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По его словам, отношения и стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина динамично развиваются. Ли Цян подчеркнул, что стороны твердо поддерживают друг друга по вопросам, касающимся взаимных интересов. Он также назвал эффективным стратегическое взаимодействие стран.

Ранее Мишустин отметил важность укрепления отношений с КНР и Монголией.

Видео: Правительство России