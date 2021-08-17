Льготную семейную ипотеку продлили в РФ до конца 2023 года

Для этого кабмин увеличил лимит средств на выдачу кредитов до 1,7 трлн рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство страны решило продлить льготную семейную ипотеку до конца 2023 года. Об это он сказал в ходе совещания членов кабинета министров.

Он напомнил, что данная программа должна была завершиться через 1,5 года, однако срок ее действия будет увеличен. Для этого кабмин увеличил лимит средств на выдачу кредитов до 1,7 трлн рублей.

Правительство продлевает льготную семейную ипотеку <…> Более того, по решению главы государства воспользоваться ей смогут родители не только двух и более детей, а уже при рождении первенца. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава российского правительства напомнил, что эта программа помогает молодым семьям купить собственное жилье по льготной ипотеке под шесть процентов годовых. Воспользоваться кредитом можно для покупки квартиры, а также для строительства частного дома. Действие льготной ставки распространяется на весь период займа.

Ранее мы сообщали, что правительство России выделит порядка 20 млрд рублей на опережающее строительство нового жилья и инфраструктуры в регионах.

Видео: Правительство РФ