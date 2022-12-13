Белорусским компаниям в Петербурге предоставят льготные торговые зоны

В качестве пилотного проекта предложены места на территориях Хасанского и Кузнечного рынков.

Правительство Петербурга планирует предоставить белорусским производителям льготные торговые зоны в рамках продолжения экономического сотрудничества со страной-соседом. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков.

Власти рассчитывают, что понятие "товары из Белоруссии"станет у жителей Петербурга синонимом знака качества. С этой целю будут расширены поставки и ассортимент товаров белорусских производителей. Пилотный проект Поляков предложил провести на территориях Хасанского и Кузнечного рынков, предоставив там торговые зоны белорусским производителям на льготных условиях. Кроме того, планируется расширить ассортимент продукции страны на региональных ярмарках.

Ранее стало известно, когда в Петербурге откроется генеральное консульство Белоруссии.

Фото: Piter.TV