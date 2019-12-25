Ветеранским организациям в Петербурге предоставят дополнительные льготы

Объединениям компенсируют расходы на интернет, связь, коммунальные услуги, и введут новый коэффициент аренды помещений.

В среду, 14 сентября, парламентарии ЗакСа Петербурга одобрили в первом чтении законопроект о предоставлении льгот ветеранским организациям в Северной столице. Идею поддержали единогласно.

Меры поддержки включают введение коэффициента 0,001 на аренду объединениями помещений, площадь которых не превышает 250 кв.м. Также ветеранские организации получат компенсации за пользование интернетом, связью, коммунальными услугами.

Вскоре в проект буду внесены поправки.

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Фото: Piter.TV