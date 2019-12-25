С 1 сентября школьникам и студентам вернули льготный проезд в электричках

2 категории учащихся смогут платить только половину суммы стоимости билета. Мера будет действовать до 15 июня 2025 года.

С четверга, 1 сентября, петербургские школьники и студенты старше 7-ми лет снова обрели льготу на проезд в электричках. Об этом сообщила пресс-служба АО "СЗППК".

Аналогичное право вернулось в Ленинградской, Псковской, Мурманской областей и Республике Карелия. Отметим, что теперь учащиеся школ и вузов могут платить только 50% от полной стоимости билета.

Льгота продлена до 15 июня 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что в июле пригородными электричками из Петербурга воспользовалось рекордное число пассажиров.

Фото: Piter.TV