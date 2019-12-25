Владельцы земли и транспорта смогут получать льготы на имущество без заявления

Пока законопроект рассматривается в ЗакСе.

Депутаты Петербурга хотят установить беззаявительный порядок на предоставление льгот по транспортному и земельному налогу. Большинство парламентариев на заседании 7-го июля поддержали законопроект в первом чтении.

На данный момент в законодательстве не прописано как получить льготы без заявления. Документ разработали Денис Четырбок и Александр Рассудов.

Федеральное законодательство позволяет собственнику самому решать, на какой объект будет распространяться льгота, если у него их несколько. В ином случае решает налоговый орган.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ЗакС поддержал законопроект об увеличении зеленых зон на Васильевском острове.

Фото: Piter.TV