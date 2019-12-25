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Владельцы земли и транспорта смогут получать льготы на имущество без заявления
Сегодня, 12:07
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Владельцы земли и транспорта смогут получать льготы на имущество без заявления

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Пока законопроект рассматривается в ЗакСе.

Депутаты Петербурга хотят установить беззаявительный порядок на предоставление льгот по транспортному и земельному налогу. Большинство парламентариев на заседании 7-го июля поддержали законопроект в первом чтении.

На данный момент в законодательстве не прописано как получить льготы без заявления. Документ разработали Денис Четырбок и Александр Рассудов. 

Федеральное законодательство позволяет собственнику самому решать, на какой объект будет распространяться льгота, если у него их несколько. В ином случае решает налоговый орган. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ЗакС поддержал законопроект об увеличении зеленых зон на Васильевском острове. 

Фото: Piter.TV

Теги: льготы, налог
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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