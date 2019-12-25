ЗакС поддержал законопроект об увеличении зеленых зон на Васильевском острове

Таким образом удастся предотвратить застройку острова и оставить место для зеленых насаждений.

Большинство депутатов ЗакСа Петербурга поддержали законопроект об увеличении норматива обеспеченности жителей Васильевского острова зелеными насаждениями. Автор инициативы Алексей Ковалев предлагает увеличить норму с 6 до 10 кв. метра на человека. Заседание проходит 7-го июля в Мариинском дворце.

Таким образом депутаты хотят спасти зеленые зоны от застройки и расширить зоны зеленых насаждений. У некоторых парламентариев возникли вопросы насчет того, откуда взять эти территории.

Для каждого района есть свой норматив. В Выборгском, Калининском, Невском и других он составляет 12 кв. метров на человека, а в Центральном и Петроградском, например, 6 кв. метров.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в этом году в Петербурге благоустроят 42 общественных пространства.

Фото: Piter.TV