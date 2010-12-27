"Газель" развалилась после встречи с лежачим полицейским на 2-м Муринском

Кузов грузовичка завалился на задние колеса.

Днем 25 марта во дворе жилого дома №3 на 2-м Муринском проспекте произошла авария. "Газель" развалилась после встречи с лежачим полицейским. В сети появились фотографии с места происшествия.

По всей видимости, водитель грузовичка выбрал не совсем ту скорость, которая нужна была при проезде искусственной неровности. Пользователи интернета написали, что таким образом "лежачий полицейский наказал нарушителя ПДД". В результате кузов "Газели" завалился на задние колеса. Разрисованный грузовичок стоит без помощи на проезжей части. Никто из людей не пострадал.

Ранее мы писали, что три человека попали в больницу после аварии на Песочной набережной.

Фото: Мегаполис