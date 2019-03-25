Три человека попали в больницу после аварии на Песочной набережной

Столкновение произошло по вине водителя Ford, который не пропустил Jaguar.

Вечером 24 марта в Петроградском районе произошла серьезная авария, в которой пострадали три человека. В сети появилось видео с места происшествия.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти,34-летний водитель Ford не пропустил Jaguar при повороте с улицы Грота на Песочную набережную. В результате трех людей — водителя Ford и двух пассажиров — увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Очевидцы аварии рассказали, что водитель Jaguar тоже нарушил правила дорожного движения. По словам петербуржцев, он ехал очень быстро и агрессивно, вследствие чего не успел среагировать в экстремальной ситуации.

Ранее мы писали, что на Дыбенко из-за аварии скопилась серьезная пробка.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург