Lexus врезался в Hyundai на проспекте Народного Ополчения

Никто не пострадал.

Днем, в воскресенье, 12 января стало известно об аварии на проспекте Народного Ополчения с участием двух автомобилей: женщина на Lexus врезалась в мужчину на Hyundai. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург " социальной сети "ВКонтакте".

По фотографиям можно судить, что автомобили не получили серьезных повреждений. Водители уже дождались сотрудников ДПС, которые пытаюстся понять что именно произошло.

Ранее мы писали, что водитель бросил разбитый каршеринг в заснеженном Мурино.

Фото: vk.com/spb_today