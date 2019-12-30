Водитель бросил разбитый каршеринг в заснеженном Мурино

Машина врезалась в металлический забор

В воскресенье, 12 января во Всеволожском районе Петербурга каршеринговый автомобиль врезался в металлический забор. Об этом стало известно из в группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте".

Происшествие было зафиксировано на Центральной улице в Мурино. Машина марки Renault Kaptur сильно повредила переднюю сторону.

По словам автора публикации, заметившего транспортное средство, в салоне было пусто. В комментариях также утверждают, что ДТП случилось еще ночью.

Ранее мы писали, что авария на перекрестке Херсонской и Бакунина попала на видео.

Фото: vk.com/spb_today