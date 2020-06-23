Левченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области

Выборы губернатора в Иркутской области состоятся 13 сентября.

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко из партии КПРФ попросил президента России Владимира Путина допустить его к выборам главы региона в Иркутской области. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Левченко.

Его письмо направлено в администрацию президента РФ. Павел Добродеев, пресс-секретарь Сергея Левченко

Выборы губернатора в Иркутской области состоятся 13 сентября. В мае 2020 года Левченко объявил, что собирается в них участвовать и добавил, что его отставка была вынужденной, так как на него оказывалось огромное давление.

Ранее мы писали, что заксобрание Иркутской области объявило досрочные выборы губернатора.

Видео: irk.gov.ru