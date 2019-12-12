Лев Лурье выступит на "Книжном маяке Петербурга"

Фестиваль пройдет с 9 по 11 октября.

В пятницу, 2 октября, стало известно, что на фестивале-празднике "Книжный мая Петербурга" выступят известные публицисты и писатели, среди которых Александр Цыпкин и Лев Лурье.

Праздник для заядлых книголюбов пройдет в гибридном ON-LIFE формате: посетить мероприятия смогут не только петербуржцы, но и жители других городов. Открытие состоится в 12:00 в Российской Национальной Библиотеке. Трансляции мероприятий проведут на платформе Zoom (с возможностью прямого участия) и на платформе YouTube.

Ранее мы писали, что в Петербурге стартовал фестиваль "Балтийский дом".

Фото: pixabay