Лев Лурье выступит на "Книжном маяке Петербурга"

В пятницу, 2 октября, стало известно, что на фестивале-празднике "Книжный мая Петербурга" выступят известные публицисты и писатели, среди которых Александр Цыпкин и Лев Лурье.
Праздник для заядлых книголюбов пройдет в гибридном ON-LIFE формате: посетить мероприятия смогут не только петербуржцы, но и жители других городов. Открытие состоится в 12:00 в Российской Национальной Библиотеке. Трансляции мероприятий проведут на платформе Zoom (с возможностью прямого участия) и на платформе YouTube.
Ранее мы писали, что в Петербурге стартовал фестиваль "Балтийский дом".
Фото: pixabay
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