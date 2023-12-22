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ДК Льва Лурье запустил бесплатную аудиопрогулку по блокадной Петроградской стороне
Сегодня, 17:28
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ДК Льва Лурье запустил бесплатную аудиопрогулку по блокадной Петроградской стороне

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В основу маршрута легли дневники людей, живших в Петроградском районе во времена блокады Ленинграда.

Дом Культуры Льва Лурье сделал аудиопрогулку по блокадной Петроградской стороне бесплатной. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В основу маршрута легли дневники людей, живших в Петроградском районе во времена блокады Ленинграда. 

Все знают, что люди, пережившие те страшные дни, неохотно делились воспоминаниями даже с близкими. Но некоторые оставили нам записки, из которых мы знаем, как ленинградцы боролись за жизнь и достоинство в невозможных условиях. 

Пресс-служба Дома Культуры Льва Лурье

В локации включены Левашовский хлебозавод, Печатный двор, дом академика Дмитрия Лихачева, Пушкарский сад и другие. 

Для того, чтобы получить доступ к бесплатной аудиопрогулке, необходимо открыть диалог с tg-ботом, в котором есть дальнейшая инструкция. Маршрут можно обойти в любое время года. 

Зарегистрироваться получится через сайт Дома Культур Льва Лурье.

Ранее мы рассказывали о том, что к 80-летию снятия блокады Ленинграда в Петербурге проведут 233 мероприятия.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: лев лурье, петроградская сторона
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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