Книжный маяк появился на Дворцовой площади

Конструкция высотой более пяти метров символизирует книгу как навигатор в океане информационного шума, рассказали в комитете по печати.

На Дворцовой площади установили арт-объект книжный маяк, передают в пресс-службе комитета по печати.

Благодарю маяку петербуржцы и гости города смогут обмениваться книгами. Его изготовили из лозы. Прототипом послужил Осиновецкий маяк, который находится в поселке Ладожское озеро.

В комитете добавили, что конструкция высотой более пяти метров символизирует книгу как навигатор в океане информационного шума.

Ранее мы сообщали, что Книжный салон на Дворцовой площади пройдет в новом формате с 19 мая. В этом году экспозиция переместится из здания Главного штаба в специальные павильоны у Дворцового проезда.

Фото: Telegram / Комитет по печати. Санкт-Петербург