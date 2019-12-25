Книжный салон на Дворцовой площади пройдет в новом формате с 19 мая

В четверг, 19 мая, на Дворцовой площади откроется "Книжный салон", напомнили организаторы.
Экспозиция в этом году разместится в специальных павильонах у Дворцового проезда. Для участников проведут лекции, презентуют новинки, пройдет встречи с писателями, среди которых Александр Пелевин, Евгений Водолазкин, Александра Маринина.
Издательства впервые смогут разместить стенды бесплатно. В этом году книжный салон поддержит книжную индустрию таким образом.
О маленьких петербуржцах тоже не забыли: для них книги разместят в отдельном павильоне, а каждый день программа будет начинаться со спектаклей детских театров.
Напомним, что основные темы – 350-летие со дня рождения Петра Первого, Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, юбилеи писателей Константина Паустовского и Корнея Чуковского.
Фото: Pexels
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