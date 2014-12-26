Отключение интернета не должно мешать продаже молока и сигарет в Петербурге

Система маркировки разъяснила, что реализация товаров с QR-кодом возможна даже при отсутствии связи.

Отсутствие подключения к интернету в торговых точках Санкт-Петербурга не является основанием для приостановки реализации товаров с обязательной маркировкой, таких как молочная продукция, алкоголь или табачные изделия. Об этом говорится в сообщении системы маркировки "Честный знак", опубликованном комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле города.

На фоне перебоев с мобильной связью, вызванных атаками беспилотников, жители города начали жаловаться на отказ в продаже продукции с QR-кодами. В частности, в ряде магазинов сотрудники отказывались проводить через кассы молочные товары, ссылаясь на невозможность работы системы без интернета.

Кроме того, в некоторых торговых точках наблюдались сбои при оплате картами — клиенты могли рассчитаться только наличными. Однако оператор маркировочной платформы отметил, что функционирование касс допускается и в офлайн-режиме. При этом в "Честном знаке" подчеркнули, что приоритетом по-прежнему остаётся онлайн-проверка — она позволяет эффективнее блокировать реализацию запрещённой продукции. Но временные технические сбои не являются основанием для отказа в обслуживании покупателя.

Ранее сообщалось, что расширен функционал пункта продажи проездных у станции метро "Пролетарская".

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