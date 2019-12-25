"Зенит" поздравил с Днем рождения историка Льва Лурье

Льву Лурье исполнилось 70 лет.

"Зенит" поздравил с 70-летним юбилеем петербургского историка и писателя Льва Лурье. Поздравление опубликовано на официальном сайте футбольного клуба.

"Уважаемый Лев Яковлевич, желаем Вам крепкого здоровья, успехов в новых проектах, исследованиях и надеемся еще не раз увидеть Вас на матчах сине-бело-голубых!" говорится в письме

Российский историк, петербургский краевед, писатель, журналист, кандидат исторических наук Лев Яковлевич Лурье родился в Ленинграде 19 апреля 1950 года. Он основатель Санкт-Петербургскую классическую гимназию, где преподает историю. Четыре раза Лев Лурье побеждал в конкурсе петербургских журналистов "Золотое перо", также является лауреатом "Анциферовской премии".

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Фото:fc-zenit.ru