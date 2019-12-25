В квартиру дома на Муринской дороге пробралась летучая мышь

Выдворить непрошенную гостью помогли добровольцы из отряда "Экстремум".

Утром в среду,8 ноября, в окно квартиры одного из домов по Муринской дороге, расположенную на 21-ом этаже, ворвалась летучая мышь. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Выдворить непрошенную гостью хозяевам помогли волонтёры поисково-спасательного отряда "Экстремум". Её поймали и передали специалистам Центра реабилитации и реинтродукции диких животных.

Отметим, что летучие мыши редко влетают в квартиры петербуржцев, однако такие случаи всё же отмечены. По словам специалистов Росприроднадзора, если это произошло, не нужно пытаться успокоить мышь. Лучше дождаться, когда она сама утихнет, затем накрыть её полотенцем, посадить в коробку и выпустить на улицу.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Белы Куна спасли застрявшего в кормушке голубя.

Фото: Teleram / МЧС Санкт-Петербурга