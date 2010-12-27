Минувшее лето принесло ЗСД 26 миллионов поездок

Это почти на 10% больше, чем в прошлом году.

За лето 2019 года на ЗСД было совершено 26,25 млн поездок, сообщает пресс-служба "Магистрали Северной столицы". Это на 9,5% больше, чем в прошлом году. Август выдался особенно "урожайным" на автомобилистов скоростного диаметра – 9 миллионов поездок за месяц.

Значительную часть поездок, чуть больше 80%, пользователи оплачивали с помощью транспондеров, а более полмиллиона поездок совершили автомобилисты с транспондерами других операторов платных дорог.

В общей сложности, дорожники уложили более 240 тысяч квадратных метров асфальта, устранив колею, обновив дорожную разметку, стрелы и островки безопасности. Неудивительно, что и туристический поток на таких дорогах подрос по сравнению с прошлым годом – разница между двумя годами составила сразу 183%.

Ранее Piter.tv рассказывали про запуск тактового режима для электричек из Петербурга в Ленобласть.

Фото: "Магистраль Северной столицы"