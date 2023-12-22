Летняя запись в кружки и спортшколы стартует в Петербурге

Дата подачи заявления на конкретное направление зависит от учебного заведения — некоторые начинают набор в июне, другие — в августе.

Летом в Петербурге начинается набор в творческие объединения, спортивные секции и спортивные школы для детей, уточнили в пресс-службе городского правительства.

Дата подачи заявления на конкретное направление зависит от учебного заведения — некоторые начинают набор в июне, другие — в августе. Поэтому важно заранее узнать в учреждении, когда будут приниматься документы.

Записать ребёнка в кружки и секции можно лично, с помощью виджета на страницах официальных сообществ учреждений или онлайн на сайте госуслуг". Запись в спортивные школы также возможна через "Госуслуги".

Ранее мы сообщили о том, что автобусы "Пассажиравтотранса" перевезли 270 детей в оздоровительный лагерь Курортного района.

Фото: Pxhere