Автобусы "Пассажиравтотранса" перевезли 270 детей в оздоровительный лагерь Курортного района

В мае планируется перевезти около 500 детей на первую смену в детские лагеря, а в начале июня ожидается, что будет доставлено еще около 700 детей.

Автобусы государственного унитарного предприятия "Пассажиравтотранс" в рамках летней оздоровительной кампании доставят к местам отдыха более пяти тыс. детей. Эта информация была предоставлена комитетом по транспорту.

270 детей уже отправились в детский оздоровительный лагерь "Юный строитель", расположенный в Курортном районе. В мае планируется перевезти около 500 детей на первую смену в детские лагеря, а в начале июня ожидается, что будет доставлено еще около 700 детей.

Среди обслуживаемых направлений находятся Выборгский, Всеволожский, Кингисеппский и Лодейнопольский районы, где расположены детские оздоровительные центры и лагеря "Россонь", "Голубая стрела", "Зарница" и "Альтаир", который был открыт впервые в 2024 году.

Ранее мы сообщили о том, что "Пассажиравтотранс" планирует закупить 102 автобуса за 3,8 млрд рублей.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха