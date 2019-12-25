За 2022 год в Петербурге сократилась летняя рождаемость

Показатель снижается в Северной столице уже 3 года подряд.

За летний сезон 2022 года рождаемость в Петербурге пошла на спад. За июнь и июль в городе родились 9 135 детей. Это число на 7,5 % меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда на свет в Северной столице появились 9 878 детей. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на данные Петростата.

Такая ситуация в городе сохраняется третий год подряд: ещё весной уполномоченный по правам ребенка в Северной столице Анна Митянина упомянула, что число детей растёт в основном за счёт семей, которые приехали из других регионов.

Для создания комфортных условий женщинам, которые собираются рожать, специалисты прибегают к современным технологиям и стараются создать комфортные условия для каждой мамы. В частности, в начале сентября в Петербурге состоялись первые в истории города роды с участием сурдопереводчика, в результате которых женщина-инвалид по слуху родила двоих сыновей.

Ранее мы сообщили о том, что за август петербуржцы взяли кредитов почти на 1 млрд рублей.

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