Летняя "Гонка Героев" пройдет в Петербурге в эту субботу

Длина трассы составляет 10 километров.

Предстоящий уик-энд в Петербурге – время испытания для участников летней "Гонки Героев" – забега по трассе, которую создали на основе испытаний для подготовки бойцов спецподразделений. Событие пройдет 15 августа на полигоне "Песочненский" в Сертолово.

Длина трассы составит 10 километров по пересеченной местности с тремя десятками препятствий, среди которых — рвы и поля с колючей проволокой, переправы и многое другое.

Ранее мы сообщали о том, что в акватории Финского залива прошла благотворительная регата. Вот ее итоги.

Фото: vk.com/herorace_spb