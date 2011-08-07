Летний сад готовится встречать посетителей с 1 мая

За месяц специалисты подготовили сад к новому сезону.

В Летнем саду завершаются апрельские подготовительные работы. С 1 мая он начнет встречать посетителей.

На днях специалисты открыли скульптуры после зимней консервации, протерли все садовые диваны, помыли вазы, проверили фонтанную систему, отремонтировали дорожки.

До этого сад находился на просушке. В начале апреля корреспонденту Piter.tv удалось побывать в закрытой зеленой зоне и узнать, какие перелетные птицы в ней обитают.

Видео и фото: ВКонтакте / Сады Русского музея