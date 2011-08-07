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Летний сад готовится встречать посетителей с 1 мая

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За месяц специалисты подготовили сад к новому сезону.

В Летнем саду завершаются апрельские подготовительные работы. С 1 мая он начнет встречать посетителей. 

На днях специалисты открыли скульптуры после зимней консервации, протерли все садовые диваны, помыли вазы, проверили фонтанную систему, отремонтировали дорожки. 

До этого сад находился на просушке. В начале апреля корреспонденту Piter.tv удалось побывать в закрытой зеленой зоне и узнать, какие перелетные птицы в ней обитают. 

Видео и фото: ВКонтакте / Сады Русского музея

Теги: зеленая зона, летний сад, просушка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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