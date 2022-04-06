В Летнем саду рассказали о возвращении перелетных птиц

Работники садов Русского музея рассказали о том как готовятся к встрече с пернатыми в рамках акции "Скворцы прилетели".

В садах Русского музея можно встретить до 36 видов птиц, узнал корреспондент Piter.tv. Среди них — зяблики, мухоловки, дрозды, синицы, лазоревки, трясогузки. Многие птицы гнездятся здесь. Важной работой для сотрудников сада становится организация комфортных условий для пернатых. Скворечники, созданные по специальному заказу, развешивают заранее.

По словам Екатерины Жуковой — кандидата биологических наук и заведующей сектором мониторинга зеленых насаждений, — в Летний сад уже прибыли несколько скворцов. Об этом свидетельствуют находки в виде гнезд, которые с заботой и трепетом хранятся на "Птичьем дворе". В коллекцию входят гнезда зябликов, синиц, трясогузок и даже черного дрозда.

Не смотря на "нелетную" погоду, птицы уже активно подбирают себе новые места. В ближайшее время они не будут откладывать яица, но уже активно вьют гнезда. Многие из них — на высоте более 2,5 метров. Чтобы не спугнуть птиц и не помешать процессу их гнездовья, сады на этот период закрывают для посещения.

В рамках акции "Скворцы прилетели" посетителям показали искусственные гнездовья. А в конце арбористы установили синичник на стволе архангельской лиственницы в одном из скверов. Возвращение птиц из теплых краев — радостная новость не только для сотрудников сада, но и для всех петербуржцев. Ведь это означает, что ныне закрытый на просушку Летний сад скоро вновь сможет принять посетителей.

Ранее мы сообщали, что в Петербург начали возвращаться краснокнижные выпи. С приходом весны вскоре начнется массовое возвращение на родину и других птиц.

Видео и текст: Мария Макарова для Piter.tv