На Невском проспекте заработал летний кинотеатр

В пятницу, 14 июля, во "Дворе Гостинки" заработает летний кинотеатр под открытым небом. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru.
Гости общественного пространства получат возможность увидеть оригинальные сериалы и фильмы популярного онлайн-кинотеатра на открытом воздухе. В программу войдут такие картины, как комедия "Бэби-тур" по
сценарию Василия Сигарева, документальный фильм "Пелевин", мистический сериал "Там, где цветет полынь" с Сабиной Ахмедовой и Викторией Агалаковой, драма с Артёмом Ткаченко и Екатерина Вилкова "В раю мест нет", фэнтези-детектив с Романом Маякиными и Лукерьей Ильяшенко "Сергий против нечисти".
Показы будут проходить до конца лета. Для помещения кинотеатра необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти сняли триллер о поисках маньяка.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все