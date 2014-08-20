На Невском проспекте заработал летний кинотеатр

Посмотреть оригинальные фильмы и сериалы из-онлйн кинотеатра смогут посетители "Двора Гостинки".

В пятницу, 14 июля, во "Дворе Гостинки" заработает летний кинотеатр под открытым небом. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru.

Гости общественного пространства получат возможность увидеть оригинальные сериалы и фильмы популярного онлайн-кинотеатра на открытом воздухе. В программу войдут такие картины, как комедия "Бэби-тур" по

сценарию Василия Сигарева, документальный фильм "Пелевин", мистический сериал "Там, где цветет полынь" с Сабиной Ахмедовой и Викторией Агалаковой, драма с Артёмом Ткаченко и Екатерина Вилкова "В раю мест нет", фэнтези-детектив с Романом Маякиными и Лукерьей Ильяшенко "Сергий против нечисти".

Показы будут проходить до конца лета. Для помещения кинотеатра необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.

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Фото: Pxhere