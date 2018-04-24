Летние веранды в Петербурге можно будет оставлять на зимний период

В Смольном прорабатывают вопрос о возможности круглогодичной работы уличных летних кафе.

Власти Петербурга рассматривают вариант сделать работу уличных летних кафе круглогодичной. Об это 13 августа сказал председатель комитета имущественных отношений города на Неве Валерий Калугин.

Собственники точек питания смогут не убирать веранды в зимнее время и при этом не будут платить арендную плату тогда, когда веранда использоваться не будет. Как уточнил Валерий Калугин "Фонтанке", это коснется определенных территорий, где это возможно с точки зрения правил благоустройства, безопасности, градостроительных и транспортных норм.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в кафе на проспекте Стачек мужчина ударил посетителя стулом.

Фото: restoclub.ru