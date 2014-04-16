Невский проспект освобождают от летних веранд

Это сделали для удобства пешеходов.

Власти Петербурга решили освободить Невский проспект от летних кафе. Предприниматели получают рекомендации отказаться от установки веранд, у тех, кто получил разрешение на уличную мебель, его отзывают. Об этом ранее рассказывали в группе "Центральный район за комфортную среду обитания".

Мы не раз озвучивали, что почти в 100% случаев веранды выглядят как сараи, а также сильно затрудняют проход по Невскому. Жалко, конечно, что под каток бюрократии попадут и те, кто не наглел и умел оформлять летние уличные столики красиво и уместно, не занимая больше одной трети тротуара. Центральный район за комфортную среду обитания

Сейчас же о проблемах "Фонтанке" рассказали сразу несколько предпринимателей, чьи заведения работают на Невском проспекте.

Так, у кофейни "Чайникофф" отозвали разрешение на установку летней мебели. По мнению гендиректора заведения Михаила Гусейнова, летние веранды в центре города – одна из составляющих туристической привлекательности – поэтому он надеется, что это просто досадная ошибка.

Также несколько заведений стритфуда VЛАVАШЕ на Невском проспекте, у которых заключен договор с городом на размещение сезонных веранд, получили рекомендацию от комитета по промышленной политике не выставлять их в этом году.

Однако в комитете по промышленной политике уже подтвердили, что было принято решение освободить главную магистраль Северной столицы от общепита, чтобы пешеходам стало удобнее ходить.

Фото: Piter.tv