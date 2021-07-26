Летные испытания полностью российского МС-21 начнут в ноябре 2023 года

Юрий Слюсарь рассказал о работе над отечественным гражданским самолетом.

Летные испытания полностью российского гражданского самолета МС-21 начнут в ноябре 2023 год. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал глава ОАК (Объединенной авиастроительной компании) Юрий Слюсарь. Эксперт пояснил, что воздушный борт с отечественным двигателем ПД-14 уже получил одобрительные документы Росавиации. Речь идет об одобрении главного изменения в сертификат типа, связанно с установкой на борт двигателя, крыла из крыла из композиционных материалов и расширения ожидаемых условий эксплуатации. Теперь самолет сможет летать при низких и отрицательных температурах.

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