ОАК: ВКС России получили партию многофункциональных истребителей Су-35С

Самолеты уже направлены на несение службы в Минобороны России.

Воздушно-космические силы России от министерства по обороны России получили новую партию многофункциональных истребителей Су-35С. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Специалисты уточнили, что воздушные судна изготавливались на территории предприятия, расположенного в городе Комсомольск-на-Амуре.

Обеспечение потребности Вооруженных сил в технике и соблюдение сроков поставок контролирует Координационный совет при правительстве РФ. пресс-служба ОАК

Напомним, что истребители поколения 4++ Су-35С на текущий момент уже прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах. Эти самолеты совершили перелет с аэродрома авиазавода (КнААЗ) к месту несения боевой службы. В настоящее время производственные мощности завода полностью загружены. Потребности Минобороны РФ выполняются в соответствии с заключенными государственными контрактами, осуществляются поставки военной техники.

ОАК и "Аэрофлот" подписали соглашение о намерениях на поставку почти 340 самолетов.

Фото и видео: пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации