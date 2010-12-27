Летнее благоустройство Петербурга продлили на три недели

Традиционно городские работы заканчиваются в середине октября.

Комитет по благоустройству перенес финиш агротехнического периода на 3 ноября, передает пресс-служба комитета. Таким образом, у городских специалистов появилось почти четыре недели для дополнительных работ по благоустройству города.

Традиционно агротехнический период в Петербурге идет с 16 апреля по 15 октября, но его сокращают или увеличивают в зависимости от погодных условий. Такой период предполагает работы с зелеными насаждениями и иными объектами благоустройства. В это время восстанавливают газоны, площадки, пешеходные дорожки, а еще высаживают деревья и кустарники.

Ранее мы писали, что петербургские фонтаны завершают водный сезон.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству.