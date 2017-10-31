Петербургские фонтаны завершают водный сезон

Окончательно на каникулы они уйдут 30 октября.

8 октября ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" начал подготовку городских фонтанов к зиме, сообщает пресс-служба предприятия.

В первую очередь перекроют воду в фонтанных комплексах на площадях Ленина и Московской. Следом за ними официально пересохнет фонтан из Любашинского сада, затем уйдут на каникулы водяные украшения в парке 300-летия, они перестанут работать 20 октября. 22 отправятся на консервацию фонтаны на Слободской улице и проспекте Королева, восстановленные "Водоканалом" в этом году.

Завершится фонтанный сезон в конце октября, когда уйдут на отдых фонтаны у Казанского собора, в саду на улице Писарева, в Ново-Манежном сквере, фонтан-поилка у Воронихинской решетки и фонтан на Литейном,46, который присоединился в водяным коллегам только в этом году.

В течение зимы сотрудники "Водоканала" проверят фонтанное оборудование на работоспособность и проведут мелкие ремонты, если появится необходимость.

Всего в городе с открытия сезона весной работало 58 фонтанов по всему городу.

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Фото: Piter.tv