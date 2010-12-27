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На Петербург надвигается снегопад
Сегодня, 11:34
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IRINA_CHALKINA

На Петербург надвигается снегопад

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Кроме мокрого снега ожидается также гололед и туман.

Во вторник, 8 октября, Северную столицу накроет снегопад, который пришел с востока. Соответствующие выводы можно сделать исходя из данных синоптических карт.

На картах видно, что облачный фронт активно движется к Северной столице. По словам синоптиков, им может оказаться снегопад. Предполагается, что метель окутает Петербург ночью. 

Напоним, что в Петербурге ожидается облачная погода. Во второй половине дня могут пройти дожди с мокрым снегом. 

Ранее мы сообщали о том, что на дорогах Ленобласти установят дополнительные камеры контроля скорости.

Фото:pixabay, weather.com

 

 

Теги: метель спб, новости спб, общество, погода спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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