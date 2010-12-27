На Петербург надвигается снегопад

Кроме мокрого снега ожидается также гололед и туман.

Во вторник, 8 октября, Северную столицу накроет снегопад, который пришел с востока. Соответствующие выводы можно сделать исходя из данных синоптических карт.

На картах видно, что облачный фронт активно движется к Северной столице. По словам синоптиков, им может оказаться снегопад. Предполагается, что метель окутает Петербург ночью.

Напоним, что в Петербурге ожидается облачная погода. Во второй половине дня могут пройти дожди с мокрым снегом.

Ранее мы сообщали о том, что на дорогах Ленобласти установят дополнительные камеры контроля скорости.

Фото:pixabay, weather.com