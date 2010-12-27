Во вторник в Петербурге ожидаются ветер и мокрый снег

Днем воздух прогреется до +6 градусов.

Во вторник, 8 октября, в Петербурге ожидается облачная погода. Во второй половине дня могут пройти дожди с мокрым снегом. Об этом сообщили специалисты городского Гидрометцентра.

Ветер будет дуть со скоростью 2-4 метра в секунду с запада и юго-запада. Атмосферное давление будет несколько понижаться. Ночью столбик термометра опустился до +1 градуса, днем воздух прогреется до +6 градусов.

Самая низкая температура в Петербурге 8 октября была зафиксирована в 1946 году, тогда столбик термометра опустился до -3 градусов, самым теплым этот день был в 1964 году – плюс 18 градусов.

Ранее петербургский Гидрометцентр подвел итоги сентября.

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